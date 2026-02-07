Manchester United vence 4ª seguida na Premier sob o comando de Carrick e afunda Tottenham

O Manchester United derrotou o Tottenham por 2 a 0 em casa neste sábado (7) naquela que foi a quarta vitória em quatro jogos na Premier League sob o comando de seu novo técnico Michael Carrick.

Já os 'Spurs', que ficaram fragilizados após a expulsão de Cristian Romero, continua afundando na tabela no momento em que o Campeonato Inglês chega à 25ª rodada.

Com uma sequência de doze pontos em doze possíveis para o sucessor de Rubén Amorim, o United consolida sua posição entre os quatro primeiros, com 44 pontos, quatro a mais que o Chelsea e cinco à frente do Liverpool, que enfrentam Wolverhampton e Manchester City, respectivamente, neste fim de semana.

Com este triunfo em Old Trafford, o United está agora a apenas dois pontos da terceira posição, atualmente ocupada pelo Aston Villa, antes do jogo da equipe de Unai Emery contra o Bournemouth. City (47 pontos) e Arsenal (líder com 53) estão mais distantes.

Os 'Red Devils' não venciam quatro partidas consecutivas na Premier League desde fevereiro de 2024, quando era comandado pelo holandês Erik ten Hag.

A fórmula de Carrick para revitalizar o Manchester United parece bastante simples: um retorno à defesa com quatro jogadores, posicionando o capitão Bruno Fernandes um pouco mais perto da área adversária e dando mais destaque ao jovem meio-campista Kobbie Mainoo.

"Carrick chegou com as ideias certas, dando aos jogadores responsabilidade e liberdade em campo", disse o meia português à TNT Sports após a vitória.

"Eu tinha certeza de que ele seria um ótimo treinador, e ele está provando isso. Todos nós entendemos a pressão de jogar por este clube, todos sabemos as expectativas que o cercam. Ele sabe o que significa para este clube vencer", acrescentou Bruno Fernandes. "Isso traz algo especial para a equipe", concluiu.

E exatamente os dois jogadores foram fundamentais no primeiro gol: o meio-campista português cobrou um escanteio curto para Mainoo, cujo cruzamento foi cabeceado para o fundo da rede pelo camaronês Bryan Mbeumo (38').

Fernandes fechou o placar desviando com a canela um cruzamento de Diogo Dalot (81').

Sem desmerecer o Manchester United, a tarefa da equipe da casa foi facilitada pela expulsão de Romero logo aos 30 minutos de jogo, após uma falta dura sobre o volante brasileiro Casemiro (29').

O zagueiro argentino, expulso pela sexta vez em sua carreira jogando pelo Tottenham, havia sido notícia no início da semana por ter classificado como uma "vergonha" o fato de sua equipe ter disputado a última partida contra o Manchester City (2 a 2) com apenas onze jogadores em condições, criticando a política de contratações do clube londrino.

O Tottenham está desfalcado por uma série de lesões (Danso, Bentancur, Bergvall, Maddison, Kudus, Kulusevski, Richarlison...) e, neste domingo, o zagueiro Destiny Udogie se juntou à crescente lista de jogadores lesionados.

Os 'Spurs' estão há sete jogos sem vencer na Premier League (4 empates, 3 derrotas) e atualmente ocupam a décima quarta posição com 29 pontos, enquanto aguardam os resultados das partidas restantes da 25ª rodada da Premier League.

O técnico da equipe, o dinamarquês Thomas Frank, está sob pressão como nunca antes.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Leeds - Nottingham 3 - 1

Sábado, 7 de fevereiro

Manchester United - Tottenham 2 - 0

(12h00) Arsenal - Sunderland

Burnley - West Ham

Wolverhampton - Chelsea

Fulham - Everton

AFC Bournemouth - Aston Villa

(14h30) Newcastle - Brentford

Domingo, 8 de fevereiro

(11h00) Brighton - Crystal Palace

(13h30) Liverpool - Manchester City

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29

2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26

3. Aston Villa 46 24 14 4 6 35 26 9

4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10

5. Chelsea 40 24 11 7 6 42 27 15

6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6

7. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4

8. Sunderland 36 24 9 9 6 27 26 1

9. Fulham 34 24 10 4 10 34 35 -1

10. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1

11. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0

12. AFC Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3

13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2

14. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0

15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4

16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9

17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13

18. West Ham 20 24 5 5 14 29 48 -19

19. Burnley 15 24 3 6 15 25 47 -22

20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/jta/mcd/meb/aam