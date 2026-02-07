Manchester United vence 4ª seguida na Premier sob o comando de Carrick e afunda Tottenham
compartilheSIGA
O Manchester United derrotou o Tottenham por 2 a 0 em casa neste sábado (7) naquela que foi a quarta vitória em quatro jogos na Premier League sob o comando de seu novo técnico Michael Carrick.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Já os 'Spurs', que ficaram fragilizados após a expulsão de Cristian Romero, continua afundando na tabela no momento em que o Campeonato Inglês chega à 25ª rodada.
Com uma sequência de doze pontos em doze possíveis para o sucessor de Rubén Amorim, o United consolida sua posição entre os quatro primeiros, com 44 pontos, quatro a mais que o Chelsea e cinco à frente do Liverpool, que enfrentam Wolverhampton e Manchester City, respectivamente, neste fim de semana.
Com este triunfo em Old Trafford, o United está agora a apenas dois pontos da terceira posição, atualmente ocupada pelo Aston Villa, antes do jogo da equipe de Unai Emery contra o Bournemouth. City (47 pontos) e Arsenal (líder com 53) estão mais distantes.
Os 'Red Devils' não venciam quatro partidas consecutivas na Premier League desde fevereiro de 2024, quando era comandado pelo holandês Erik ten Hag.
A fórmula de Carrick para revitalizar o Manchester United parece bastante simples: um retorno à defesa com quatro jogadores, posicionando o capitão Bruno Fernandes um pouco mais perto da área adversária e dando mais destaque ao jovem meio-campista Kobbie Mainoo.
"Carrick chegou com as ideias certas, dando aos jogadores responsabilidade e liberdade em campo", disse o meia português à TNT Sports após a vitória.
"Eu tinha certeza de que ele seria um ótimo treinador, e ele está provando isso. Todos nós entendemos a pressão de jogar por este clube, todos sabemos as expectativas que o cercam. Ele sabe o que significa para este clube vencer", acrescentou Bruno Fernandes. "Isso traz algo especial para a equipe", concluiu.
E exatamente os dois jogadores foram fundamentais no primeiro gol: o meio-campista português cobrou um escanteio curto para Mainoo, cujo cruzamento foi cabeceado para o fundo da rede pelo camaronês Bryan Mbeumo (38').
Fernandes fechou o placar desviando com a canela um cruzamento de Diogo Dalot (81').
Sem desmerecer o Manchester United, a tarefa da equipe da casa foi facilitada pela expulsão de Romero logo aos 30 minutos de jogo, após uma falta dura sobre o volante brasileiro Casemiro (29').
O zagueiro argentino, expulso pela sexta vez em sua carreira jogando pelo Tottenham, havia sido notícia no início da semana por ter classificado como uma "vergonha" o fato de sua equipe ter disputado a última partida contra o Manchester City (2 a 2) com apenas onze jogadores em condições, criticando a política de contratações do clube londrino.
O Tottenham está desfalcado por uma série de lesões (Danso, Bentancur, Bergvall, Maddison, Kudus, Kulusevski, Richarlison...) e, neste domingo, o zagueiro Destiny Udogie se juntou à crescente lista de jogadores lesionados.
Os 'Spurs' estão há sete jogos sem vencer na Premier League (4 empates, 3 derrotas) e atualmente ocupam a décima quarta posição com 29 pontos, enquanto aguardam os resultados das partidas restantes da 25ª rodada da Premier League.
O técnico da equipe, o dinamarquês Thomas Frank, está sob pressão como nunca antes.
--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):
Sexta-feira, 6 de fevereiro
Leeds - Nottingham 3 - 1
Sábado, 7 de fevereiro
Manchester United - Tottenham 2 - 0
(12h00) Arsenal - Sunderland
Burnley - West Ham
Wolverhampton - Chelsea
Fulham - Everton
AFC Bournemouth - Aston Villa
(14h30) Newcastle - Brentford
Domingo, 8 de fevereiro
(11h00) Brighton - Crystal Palace
(13h30) Liverpool - Manchester City
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29
2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26
3. Aston Villa 46 24 14 4 6 35 26 9
4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10
5. Chelsea 40 24 11 7 6 42 27 15
6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6
7. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4
8. Sunderland 36 24 9 9 6 27 26 1
9. Fulham 34 24 10 4 10 34 35 -1
10. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1
11. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0
12. AFC Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3
13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2
14. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0
15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4
16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9
17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13
18. West Ham 20 24 5 5 14 29 48 -19
19. Burnley 15 24 3 6 15 25 47 -22
20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
./bds/jta/mcd/meb/aam