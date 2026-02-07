Governo italiano denuncia 'sabotagem' na rede ferroviária durante Jogos de Inverno

O ministro de Transportes da Itália, Matteo Salvini, denunciou neste sábado (7) "graves atos de sabotagem" que afetaram a rede ferroviária do país, e sugeriu que eles podem estar vinculados à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

A polícia investiga três incidentes que causaram danos nas linhas nos arredores de Bolonha, e não descarta um possível vínculo com os Jogos de Milão-Cortina, cuja abertura ocorreu na noite de ontem.

Um porta-voz da polícia disse à AFP que um incêndio ocorrido na altura de um desvio na linha Bolonha-Veneza tem provavelmente origem criminosa, e que ninguém reivindicou a responsabilidade por esse ato.

"Causam preocupação os graves incidentes de sabotagem ocorridos nesta manhã perto das estações de Bolonha e Pesaro, que causaram transtornos importantes a milhares de viajantes", denunciou Salvini em comunicado.

O caso lembrou o episódio de sabotagem que paralisou a rede francesa de trens de alta velocidade horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em julho de 2024.

"Existem semelhanças na ação e no momento" com o incidente da França, admitiu à AFP um porta-voz de Salvini, líder do partido de extrema direita Liga e membro do governo de coalizão da primeira-ministra Giorgia Meloni.

O governo italiano já havia denunciado atos de sabotagem ou incêndios provocados para explicar atrasos nas ferrovias, embora nem sempre com provas.

