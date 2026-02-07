Assine
Premiê da Hungria diz que foi convidado para reunião inaugural do 'Conselho de Paz' de Trump

Publicidade
Repórter
07/02/2026 12:29

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, anunciou neste sábado (7) que viajará a Washington "em duas semanas" para a reunião inaugural do "Conselho de Paz" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Ontem à noite, recebi um convite. Em duas semanas, voltaremos a nos ver em Washington, porque o Conselho de Paz realizará sua reunião inaugural", declarou, durante um ato de campanha em Szombathely, às vésperas das eleições legislativas de abril. 

Segundo o plano de Trump para pôr fim à guerra no território palestino, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, sigla em inglês) deve administrar provisoriamente o território, sob a direção do Conselho de Paz, presidido pelo presidente republicano.

Mas o projeto de estatuto dessa iniciativa não menciona explicitamente o território palestino, e lhe atribui um objetivo mais amplo: contribuir para a resolução de conflitos armados no mundo. Seu preâmbulo critica implicitamente as Nações Unidas, ao afirmar que "o Conselho de Paz deverá ter a coragem de se afastar das abordagens e instituições que, com muita frequência, fracassaram". 

Muitos dirigentes foram convidados a se unir à nova entidade. Os países candidatos a uma cadeira permanente deverão pagar uma taxa de adesão de 1 bilhão de dólares (5,2 bilhões de reais).

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua hungria israel palestinos

