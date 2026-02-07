Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Plataforma envia acidentalmente US$ 40 bilhões em bitcoins para seus usuários

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/02/2026 10:15

compartilhe

SIGA

Uma plataforma sul-coreana de câmbio de criptomoedas pediu desculpas neste sábado (7) após transferir por engano mais de US$ 40 bilhões (R$ 209 bilhões) em bitcoins para seus usuários, o que provocou uma breve onda de vendas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Bithumb afirmou que enviou acidentalmente um total de 620.000 bitcoins, pelo qual bloqueou as operações e os saques dos 695 usuários afetados durante 35 minutos após a falha ocorrida na sexta-feira. 

Segundo a imprensa local, a plataforma pretendia enviar cerca de 2.000 wons (US$ 1,37 ou R$ 7,15, na cotação atual) a cada cliente como parte de uma promoção, mas transferiu por engano aproximadamente 2.000 bitcoins por usuário. 

"Pedimos sinceras desculpas pelos transtornos causados aos nossos clientes devido à confusão ocorrida durante o processo de distribuição deste evento (promocional)", disse a empresa em um comunicado publicado neste sábado. 

A plataforma afirmou que recuperou 99,7% dos bitcoins enviados por engano e que utilizaria seus próprios ativos para cobrir integralmente o montante perdido no incidente. 

Admitiu, ainda, que a falha provocou brevemente uma "forte volatilidade" nos preços desta criptomoeda na plataforma, visto que alguns destinatários venderam os tokens, e acrescentou que a situação foi controlada em cinco minutos.

A Bithumb enfatizou que o incidente "não estava relacionado a ataques cibernéticos externos ou a violações de segurança". 

O bitcoin, a principal criptomoeda do mundo, despencou nesta semana e apagou os ganhos provocados pela vitória eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em novembro de 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cdl/mtp/arm/avl/yr

Tópicos relacionados:

bitcoin coreiasul criptomoedas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay