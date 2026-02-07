Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Homem é acusado de ameaçar matar vice-presidente dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/02/2026 09:29

compartilhe

SIGA

Um grande júri federal acusou um homem de 33 anos de ameaçar matar o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, durante sua visita a Ohio em janeiro, informou o Departamento de Justiça na sexta-feira (6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Shannon Mathre, residente de Toledo, Ohio, foi acusado de "emitir uma ameaça de matar e causar danos físicos" ao vice-presidente, informou o departamento em um comunicado.

Segundo a nota, Mathre supostamente disse que "ia descobrir onde [o vice-presidente] estaria e usar [sua] arma automática M14 para matá-lo". As autoridades não especificaram onde este comentário foi feito. 

Agentes do Serviço Secreto dos EUA prenderam Mathre na sexta-feira. 

Esta ameaça é a mais recente relatada contra Vance. O vice-presidente disse no início de janeiro que "uma pessoa louca" tentou entrar à força em sua casa em Ohio, batendo nas janelas. 

Naquele momento, ele e sua família não estavam em casa e um homem de 26 anos foi detido, informaram meios de comunicação americanos.

O Departamento de Justiça declarou na sexta-feira que, enquanto investigavam a suposta ameaça contra Vance, encontraram "múltiplos arquivos digitais com material de abuso sexual infantil" em posse de Mathre. 

O acusado compareceu inicialmente perante um juiz federal do Distrito Norte de Ohio na sexta-feira. 

Ele permanece sob custódia, aguardando uma audiência de detenção marcada para 11 de fevereiro, afirmou o Departamento de Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lga/pbt/pb/avl/yr

Tópicos relacionados:

crime eua policia politica vance

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay