Homem é acusado de ameaçar matar vice-presidente dos EUA

Um grande júri federal acusou um homem de 33 anos de ameaçar matar o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, durante sua visita a Ohio em janeiro, informou o Departamento de Justiça na sexta-feira (6).

Shannon Mathre, residente de Toledo, Ohio, foi acusado de "emitir uma ameaça de matar e causar danos físicos" ao vice-presidente, informou o departamento em um comunicado.

Segundo a nota, Mathre supostamente disse que "ia descobrir onde [o vice-presidente] estaria e usar [sua] arma automática M14 para matá-lo". As autoridades não especificaram onde este comentário foi feito.

Agentes do Serviço Secreto dos EUA prenderam Mathre na sexta-feira.

Esta ameaça é a mais recente relatada contra Vance. O vice-presidente disse no início de janeiro que "uma pessoa louca" tentou entrar à força em sua casa em Ohio, batendo nas janelas.

Naquele momento, ele e sua família não estavam em casa e um homem de 26 anos foi detido, informaram meios de comunicação americanos.

O Departamento de Justiça declarou na sexta-feira que, enquanto investigavam a suposta ameaça contra Vance, encontraram "múltiplos arquivos digitais com material de abuso sexual infantil" em posse de Mathre.

O acusado compareceu inicialmente perante um juiz federal do Distrito Norte de Ohio na sexta-feira.

Ele permanece sob custódia, aguardando uma audiência de detenção marcada para 11 de fevereiro, afirmou o Departamento de Justiça.

