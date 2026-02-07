Assine
Pentágono cortará seus laços acadêmicos com Harvard

07/02/2026 09:07

O Pentágono cortará todos os seus vínculos acadêmicos com a Universidade de Harvard, o que encerrará a educação militar, as bolsas de estudo e os programas de certificação, informou a entidade em um comunicado na sexta-feira (6).

A medida é o capítulo mais recente da disputa do governo do presidente Donald Trump com a prestigiada instituição de ensino da Ivy League, à qual acusa de promover a ideologia "woke", um termo pejorativo usado pela direita radical para as políticas de diversidade. 

"Por tempo demais, este Departamento enviou nossos melhores e mais brilhantes oficiais para Harvard, esperando que a universidade compreendesse e valorizasse melhor nossa classe guerreira", disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, no boletim. 

"Em vez disso, muitos de nossos oficiais voltaram parecidos demais com Harvard: com a cabeça cheia de ideologias globalistas e radicais que não melhoram nossas fileiras de combate", acrescentou.

O Pentágono indicou que a ruptura dos laços começará no ano letivo de 2026-2027, e que os militares que estiverem com estudos em andamento poderão concluí-los. 

Em outra publicação na rede social X, Hegseth usou seu termo preferido para o Departamento de Defesa: "Harvard é 'woke'; o Departamento de Guerra, não". 

O secretário afirmou que o Pentágono revisará seus vínculos com todas as universidades da Ivy League para formação e educação militar. 

A pressão do governo Trump sobre estas instituições levou funcionários do ensino superior a manifestar preocupação com a possibilidade de erosão da liberdade acadêmica.

