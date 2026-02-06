EUA suspende tarifas de 25% a produtos da Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou medidas nesta sexta-feira (6) para suspender uma tarifa adicional de 25% que havia imposto a produtos procedentes da Índia devido às compras de petróleo russo pelo país asiático.

Trata-se de um passo-chave para a implementação de um novo acordo comercial anunciado esta semana entre os dois países.

"A Índia se comprometeu a deixar, direta e indiretamente, de importar petróleo da Federação da Rússia", diz a ordem executiva assinada por Trump.

O encargo adicional de 25% será retirado a partir das 0h01 deste sábado (7), no fuso horário do leste (2h01 em Brasília).

Nova Délhi também disse que comprará produtos do setor energético americano, "e comprometeu recentemente com um acordo-quadro com os Estados Unidos para ampliar a cooperação em defesa durante os próximos 10 anos".

A Índia pretende gastar 500 bilhões de dólares (R$ 2,6 trilhões) com produtos do setor energético americano, aeronaves e peças, metais preciosos, bens de tecnologia e carvão coque (ou metalúrgico) durante os próximos cinco anos.

O acordo também contempla que Washington reduza as chamadas tarifas "recíprocas" sobre produtos indianos de 25% para 18%.

A ordem executiva chega dias depois de Trump anunciar um acordo comercial com a Índia, assegurando que o primeiro-ministro Narendra Modi havia prometido deixar de comprar petróleo russo devido à guerra na Ucrânia.

O acordo alivia meses de tensões pela aquisição indiana do petróleo russo, que, segundo Washington, financia o conflito que a Casa Branca tenta encerrar.

A mudança marca uma redução significativa das tarifas americanas a produtos indianos, que chegaram a 50% no fim do ano passado.

Também restabelece os laços de proximidade entre Trump e Modi, a quem o chefe de Estado americano descreveu como "um de meus grandes amigos".

