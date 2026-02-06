Nasa confirma primeiro voo à ISS após evacuação médica

Quatro astronautas voarão na próxima semana para repor o pessoal da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), informou a Nasa nesta sexta-feira (6), após a evacuação médica de emergência da tripulação anterior.

A Nasa anunciou que a nova missão, Crew-12, decolará a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX na manhã de quarta-feira, 11, com o lançamento "previsto para não antes das 6h01" locais (8h01 em Brasília).

A confirmação traz um pouco de certeza para a Crew-12, que teve problemas de última hora com o foguete e mudanças de pessoal.

No início da semana, a SpaceX manteve em terra seus foguetes Falcon 9 enquanto investigava o que a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) descreveu como uma "falha de ignição do motor no segundo estágio".

"O veículo Falcon 9 está autorizado a voltar a voar", disse um porta-voz da FAA à AFP nesta sexta.

A pausa temporária por parte da SpaceX causou preocupação de que o voo da Crew-12 tivesse que ser adiado.

A missão substituirá a Crew-11, que retornou à Terra em janeiro, um mês antes do previsto, durante a primeira evacuação médica da história da plataforma orbital.

