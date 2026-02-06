Assine
Trump restabelece pesca comercial em área protegida no Atlântico

06/02/2026 21:33

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu nesta sexta-feira (6) uma proclamação com a qual restabeleceu a pesca comercial em águas protegidas em sua costa Atlântica, uma região reconhecida por sua biodiversidade.

O Monumento Nacional Marinho dos Cânions e Montes Submarinos do Nordeste abrange quase 13 mil km², uma área maior que o Parque Nacional de Yellowstone.

Este monumento, que tem sido objeto de interesse científico há muito tempo, está situado cerca de 200 km a sudeste de Cape Cod, Massachusetts. Foi estabelecido em 2016 pelo então presidente democrata Barack Obama, que advertiu que estava ameaçado pela pesca excessiva e a mudança climática.

Em um típico vaivém político, o republicano reabriu o monumento à pesca comercial durante o seu primeiro mandato, mas a decisão foi revogada pelo ex-presidente Joe Biden.

Ao explicar a última mudança, Trump afirmou em sua proclamação que as plantas e os animais em questão já estavam protegidos pelas leis vigentes, por isso não era necessária a proibição da pesca comercial.

A medida, esperada desde o ano passado, foi bem recebida pela Associação de Pescadores da Nova Inglaterra (NEFSA, na sigla em inglês).

ia/ksb/mvl/cjc/rpr/am

