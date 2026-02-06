Parlamento alemão bloqueia entrada de sete funcionários por vínculos com extrema direita

A Câmara Baixa do Parlamento alemão (Bundestag) confirmou nesta sexta-feira (6) que proibiu a entrada no edifício de sete funcionários que, segundo a imprensa local, seriam colaboradores do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Nos últimos meses, a AfD, atual força de oposição no Bundestag, tem sido acusada por outros partidos de abrigar uma "célula adormecida pró-Rússia" e de fornecer informações sensíveis a Moscou.

"A emissão de um crachá para membros do Parlamento ou funcionários dos grupos parlamentares foi negada em sete casos durante esta legislatura", declarou à AFP uma porta-voz do Bundestag, referindo-se aos sete funcionários.

"Em outros dois casos, foi negado o acesso aos sistemas informáticos", acrescentou, sem revelar a identidade dos afetados.

Segundo uma investigação publicada nesta sexta-feira pelo semanário alemão Der Spiegel, trata-se exclusivamente de colaboradores da AfD.

Outros membros do partido teriam sido condenados por incitação ao ódio ou por infrações à legislação sobre armas, informou o veículo.

A emissora pública Bayerischer Rundfunk informou que, ao longo de 2024, a AfD empregava mais de 100 pessoas no Bundestag que, segundo os serviços de inteligência interna da Alemanha, eram extremistas de direita.

lep/bfi/lov/cjc/am