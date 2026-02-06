CEO da SAF do Botafogo deixa cargo após atrito com John Textor

O CEO do Botafogo, Thiago Arruda, anunciou que está deixando o cargo nesta sexta-feira (6), após entrar em atrito com o proprietário da SAF alvinegra, o americano John Textor, a respeito dos mecanismos de financiamento do clube.

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, o 'Glorioso' atravessa problemas econômicos e trava disputas judiciais com a Eagle Football Holding, empresa que detém o controle acionário do clube, junto com Lyon, da França, e Molenbeek, da Bélgica.

"Hoje chegou a minha vez de me despedir", publicou Arruda em sua conta no Instagram para anunciar o fim de seu ciclo de quatro anos no Botafogo.

"Atravessamos retomadas, colapsos, noites sem dormir, decisões duras... Vivemos o melhor ano da história em 2024", acrescentou. "Cada fase deixou marcas profundas."

O Botafogo está impedido pela Fifa de contratar jogadores desde 31 de dezembro por conta de uma dívida com o Atlanta United, da MLS, pela aquisição, em 2024, do argentino Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid.

Segundo a imprensa, Arruda se opôs às condições de um empréstimo de US$ 25 milhões (R$ 130 milhões na cotação atual) que Textor está conseguindo para tentar derrubar o "transferban".

Em sua mensagem, porém, ele expressou "gratidão" ao empresário americano "pelo convite a fazer parte desse projeto".

No final de janeiro, a justiça proibiu o Botafogo de vender jogadores e ativos do clube, segundo uma decisão consultada pela AFP.

A crise no grupo Eagle explodiu por conta das dívidas do Lyon, que quase custaram ao time o rebaixamento administrativo na França.

Textor foi destituído do cargo de diretor da holding, criticado por sua gestão do clube francês, mas permanece como proprietário do Botafogo.

O americano alega que o clube brasileiro financiou os prejuízos do Lyon e exige que a Eagle pague essa dívida.

