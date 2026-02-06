Chefe do Parlamento da Venezuela antecipa aprovação de lei de anistia para terça-feira

A Venezuela aprovará na próxima terça-feira uma lei de anistia geral que está em debate no Parlamento, antecipou nesta sexta-feira (6) o chefe do Poder Legislativo durante uma visita a familiares de presos políticos em um centro de detenção em Caracas.

"Já aprovamos a lei ontem, depois, na terça-feira, é preciso dar a segunda discussão e ela será aprovada de forma definitiva; uma vez que essa lei esteja aprovada, nesse mesmo dia todos sairão", disse o chefe do Parlamento, Jorge Rodríguez, durante o encontro com as famílias, transmitido pelo canal estatal VTV.

A anistia é impulsionada pela presidente interina Delcy Rodríguez, que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, em uma operação militar dos Estados Unidos.

O Parlamento aprovou na quinta-feira, em primeira discussão, uma lei de anistia, a segunda na era do chavismo.

"Vamos reparar todos os erros que tenham sido cometidos", prometeu Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, ao ser cercado por familiares de presos políticos.

O deputado Nicolás Maduro Guerra, filho do ex-mandatário deposto Nicolás Maduro, reuniu-se mais cedo com reitores das universidades mais importantes do país para discutir o projeto da lei de Anistia.

Ele disse que existe um "consenso nacional" sobre a necessidade de avançar com a anistia para "avançar no perdão".

"Nós, que erramos, pedir desculpas, nos desculpar, reparar o dano que possa ter sido causado e avançar, avançar em um processo que garanta a reconciliação, o reencontro entre todos os venezuelanos e a paz do país", afirmou Maduro Guerra.

