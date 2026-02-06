Dow Jones supera os 50.000 pontos pela primeira vez em sua história

O Dow Jones, um dos principais índices da bolsa de Nova York, superou, nesta sexta-feira (6), o limite simbólico dos 50.000 pontos pela primeira vez em sua história, durante uma sessão de forte alta em Wall Street.

Por volta das 20h20 GMT (17h20 de Brasília), o índice registrava alta de 2,25%, a 50.032,63 pontos.

Assim como os demais índices da bolsa americana, o Dow Jones tinha sofrido no começo da semana com um amplo movimento de venda de ações de tecnologia.

Na mesma hora, o índice tecnológico Nasdaq subiu 2,01% e o ampliado S&P 500 avançou 1,81%, ambos perto de seus máximos apesar da volatilidade marcada dos últimos dias.

"O mercado está se beneficiando de um apoio generalizado dos compradores, depois de vários dias de uma forte pressão para a baixa", informaram analistas da Briefing.com.

O Dow Jones superou o nível dos 40.000 pontos em maio de 2024 e o dos 30.000 pontos em novembro de 2020.

Para Gina Bolvin, do Bolvin Wealth Management Group, o novo recorde alcançado nesta sexta constitui uma "confirmação" de que os mercados se adaptaram, especialmente "à desaceleração do crescimento e à incerteza mundial".

O presidente Donald Trump comemorou o recorde. "Bravo, Estados Unidos!", escreveu em sua plataforma, Truth Social.

Os títulos americanos foram sacudidos por uma ampla retirada, que afetou em particular as empresas tecnológicas.

"A sensação geral em Wall Street é que as vendas chegaram muito longe", disse Jose Torres, da Interactive Brokers.

Os fabricantes de semicondutores estiveram entre os grandes ganhadores do dia.

A Nvidia - empresa de maior capitalização de mercado no mundo - registrou alta de mais de 7% por volta das 19h40 GMT (16h40 de Brasília), assim como a Broadcom, enquanto a AMD subiu 7,50% e a Intel avançou 5%.

Em todo caso, é provável que os índices americanos mostrem perdas no conjunto da semana.

Os atores do mercado castigaram uma bateria de resultados dos pesos pesados da tecnologia, apesar de superar as expectativas.

A Amazon foi a única impactada. Por volta das 19h55 GMT (16h55 de Brasília), sua ação operava em queda de 7,42%, a 206,18 dólares, seu menor valor desde junho e que representa uma perda em capitalização na bolsa de aproximadamente US$ 150 bilhões (R$ 785 bilhões).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/spi/cjc/cr/dga/lb/mvv/am