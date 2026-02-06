Real Madrid confirma lesão na coxa direita de Rodrygo

O atacante brasileiro Rodrygo sofreu uma tendinose no tendão isquiotibial da coxa direita, anunciou o Real Madrid nesta sexta-feira (6), sem projetar o tempo de recuperação do jogador.

O time merengue, que no domingo visitará o Valencia pelo Campeonato Espanhol, também não poderá contar com Vinícius Júnior, suspenso, e com o inglês Jude Bellingham, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Na tabela de classificação, o Real Madrid é o vice-líder, a um ponto do Barcelona.

Rodrygo, em todo caso, também está fora do mata-mata de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica, nos dias 17 e 25 de fevereiro, já que foi suspenso pela Uefa por dois jogos por insultar o árbitro na última rodada da primeira fase da competição, justamente contra o time português.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bdu/ah/iga/ag/cb