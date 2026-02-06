Tribunal nigeriano sanciona Londres em 420 milhões de libras por mortes na era colonial

Um tribunal nigeriano ordenou que o governo britânico pague 420 milhões de libras esterlinas (R$ 2,98 bilhões) às famílias de 21 mineiros mortos pelas autoridades coloniais há quase 80 anos, informou nesta sexta-feira (6) o advogado do caso à AFP.

Em 18 de novembro de 1949, a polícia abriu fogo contra trabalhadores que realizavam uma ocupação em protesto contra as condições de trabalho e os salários não pagos na mina do vale de Iva, no estado de Enugu (sudeste do país).

Outras 51 pessoas ficaram feridas no ataque, o que intensificou os crescentes apelos pela independência da Nigéria, alcançada em 1960.

O ativista nigeriano de direitos humanos Mazi Greg Ono apresentou o caso a um tribunal de Enugu.

O juiz Anthony Onovo decidiu, em sentença proferida na quinta-feira, que o governo britânico deve pagar 20 milhões de libras esterlinas (R$ 104,7 milhões) a cada uma das famílias das vítimas.

O advogado das famílias, Yemi Akinseye-George, declarou à AFP que, assim que tiverem uma cópia da sentença, pedirão ao procurador-geral e ao Ministério das Relações Exteriores da Nigéria que notifiquem Londres e iniciem "os trâmites diplomáticos para o seu cumprimento".

As autoridades britânicas se recusaram a comparecer ao julgamento, "apesar da devida notificação", acrescentou o advogado.

Em 2013, o Reino Unido concordou em indenizar mais de 5 mil quenianos que haviam sido vítimas de torturas e maus-tratos durante a revolta Mau Mau na década de 1950.

