ONU alerta que mais de 4 milhões de meninas podem sofrer mutilação genital neste ano

Cerca de 4,5 milhões de meninas em todo o mundo, muitas delas menores de 5 anos, correm o risco de sofrer mutilação genital neste ano, estimaram nesta sexta-feira (6) agências da ONU.

Segundo a organização, cerca de 230 milhões de mulheres em todo o mundo foram submetidas à mutilação genital, uma prática geralmente realizada antes da puberdade e que pode provocar infecções, hemorragia, infertilidade e complicações no parto.

"A mutilação genital feminina é uma violação dos direitos humanos e não pode ser justificada", denunciaram diretores de várias agências da ONU, entre elas a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Ela coloca em risco "a saúde física e mental das mulheres, e pode levar a complicações graves e duradouras", acrescentaram.

Segundo o comunicado, os esforços das últimas três décadas permitiram um avanço, e quase dois terços da população dos países onde a prática existe são a favor da sua suspensão.

"A educação em saúde, o trabalho com líderes religiosos e comunitários e com pais e cuidadores, e o uso dos veículos de comunicação tradicionais e das redes sociais são estratégias eficazes para eliminar essa prática", afirmaram os signatários, que alertaram para os cortes no financiamento dos programas internacionais.

