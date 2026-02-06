Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

ONU alerta que mais de 4 milhões de meninas podem sofrer mutilação genital neste ano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 17:25

compartilhe

SIGA

Cerca de 4,5 milhões de meninas em todo o mundo, muitas delas menores de 5 anos, correm o risco de sofrer mutilação genital neste ano, estimaram nesta sexta-feira (6) agências da ONU.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a organização, cerca de 230 milhões de mulheres em todo o mundo foram submetidas à mutilação genital, uma prática geralmente realizada antes da puberdade e que pode provocar infecções, hemorragia, infertilidade e complicações no parto.

"A mutilação genital feminina é uma violação dos direitos humanos e não pode ser justificada", denunciaram diretores de várias agências da ONU, entre elas a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Ela coloca em risco "a saúde física e mental das mulheres, e pode levar a complicações graves e duradouras", acrescentaram.

Segundo o comunicado, os esforços das últimas três décadas permitiram um avanço, e quase dois terços da população dos países onde a prática existe são a favor da sua suspensão.

"A educação em saúde, o trabalho com líderes religiosos e comunitários e com pais e cuidadores, e o uso dos veículos de comunicação tradicionais e das redes sociais são estratégias eficazes para eliminar essa prática", afirmaram os signatários, que alertaram para os cortes no financiamento dos programas internacionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nl/rjm/cc/lpt/bfi/erl/meb/lb/rpr

Tópicos relacionados:

direitos infancia mulheres onu saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay