Terceira rodada de negociações sobre guerra na Ucrânia ocorrerá 'em breve', diz Kremlin

A terceira rodada de negociações para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia pode ocorrer "em breve", embora ainda não haja uma data acordada, afirmou o Kremlin nesta sexta-feira (6).

Os Estados Unidos defendem o fim do conflito, que já dura quase quatro anos, e mediaram desde janeiro as duas rodadas de negociações entre os beligerantes em Abu Dhabi.

"Durante dois dias foi realizado um trabalho construtivo e muito difícil", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa nesta sexta-feira, um dia após o fim da rodada.

Questionado sobre quando as negociações seriam retomadas, Peskov afirmou à agência estatal russa de notícias RIA que "não há uma data exata por enquanto. Mas será em breve".

Na última rodada, entre quarta e quinta-feira, Ucrânia e Rússia concordaram com sua primeira troca de prisioneiros em vários meses, embora, segundo os Estados Unidos, ainda haja muito trabalho pela frente para alcançar um acordo que ponha fim à guerra.

As negociações são a mais recente tentativa nos esforços diplomáticos para deter o conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos, milhões de pessoas obrigadas a fugir de suas casas e grande parte do leste e do sul da Ucrânia devastados.

