Grupo apresenta ação contra Suécia por inação climática

Um grupo de ativistas informou nesta sexta-feira (6) que apresentou outra ação contra o Estado sueco por suposta inação climática, depois que a Justiça rejeitou sua primeira denúncia no ano passado.

O grupo Aurora tentou pela primeira vez no fim de 2022, mas, em fevereiro de 2025, a Suprema Corte da Suécia decidiu que a denúncia apresentada por um indivíduo, à qual se uniram outras 300 pessoas, era improcedente.

A Aurora não se dá por vencida.

"Ainda temos a oportunidade de sair das crises planetárias e construir um mundo seguro e justo. Mas isso exige que países ricos que emitem tanto quanto a Suécia deixem de infringir a lei", afirmou nesta sexta-feira a porta-voz do grupo, Ida Edling, em comunicado.

Convicto de que o Estado sueco é obrigado a "reduzir as emissões da Suécia tanto e tão rapidamente quanto for necessário", o grupo apresentou a ação no Tribunal de Distrito de Estocolmo.

"Isso significa que as emissões de vários setores devem chegar a zero antes de 2030", acrescenta a Aurora, ou seja, 15 anos antes das metas fixadas pelo país escandinavo.

A Agência de Proteção Ambiental da Suécia, assim como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE), advertiram no ano passado que a Suécia corre o risco de não alcançar seu objetivo de emissões líquidas zero até 2045.

Embora sua ação não tenha prosperado, a Aurora destaca que vários tribunais internacionais tomaram decisões históricas nos últimos anos.

Uma de abril de 2024, quando o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que a Suíça não faz o suficiente para enfrentar a mudança climática, e outra da Corte Internacional de Justiça, que em 2025 concluiu que países que violam suas obrigações climáticas cometem um ato "ilícito".

