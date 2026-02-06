Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Grupo apresenta ação contra Suécia por inação climática

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 15:48

compartilhe

SIGA

Um grupo de ativistas informou nesta sexta-feira (6) que apresentou outra ação contra o Estado sueco por suposta inação climática, depois que a Justiça rejeitou sua primeira denúncia no ano passado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grupo Aurora tentou pela primeira vez no fim de 2022, mas, em fevereiro de 2025, a Suprema Corte da Suécia decidiu que a denúncia apresentada por um indivíduo, à qual se uniram outras 300 pessoas, era improcedente.

A Aurora não se dá por vencida.

"Ainda temos a oportunidade de sair das crises planetárias e construir um mundo seguro e justo. Mas isso exige que países ricos que emitem tanto quanto a Suécia deixem de infringir a lei", afirmou nesta sexta-feira a porta-voz do grupo, Ida Edling, em comunicado.

Convicto de que o Estado sueco é obrigado a "reduzir as emissões da Suécia tanto e tão rapidamente quanto for necessário", o grupo apresentou a ação no Tribunal de Distrito de Estocolmo.

"Isso significa que as emissões de vários setores devem chegar a zero antes de 2030", acrescenta a Aurora, ou seja, 15 anos antes das metas fixadas pelo país escandinavo.

A Agência de Proteção Ambiental da Suécia, assim como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE), advertiram no ano passado que a Suécia corre o risco de não alcançar seu objetivo de emissões líquidas zero até 2045.

Embora sua ação não tenha prosperado, a Aurora destaca que vários tribunais internacionais tomaram decisões históricas nos últimos anos.

Uma de abril de 2024, quando o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que a Suíça não faz o suficiente para enfrentar a mudança climática, e outra da Corte Internacional de Justiça, que em 2025 concluiu que países que violam suas obrigações climáticas cometem um ato "ilícito".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jll/cc/erl/eg/lm/am

Tópicos relacionados:

ativismo clima justica suecia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay