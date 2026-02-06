EUA anuncia novas sanções ao petróleo iraniano após rodada de negociações
Os Estados Unidos anunciaram novas sanções, nesta sexta-feira (6), para restringir as exportações de petróleo do Irã, momentos após os dois países concluírem uma rodada de negociações em Omã.
Essas medidas visam 15 entidades, dois indivíduos e 14 embarcações da "frota fantasma" ligadas ao comércio de petróleo e derivados iranianos, incluindo navios com bandeiras da Turquia, Índia e Emirados Árabes Unidos, informou o Departamento de Estado em um comunicado.
O porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmou que o Irã usa as receitas do petróleo para "financiar atividades desestabilizadoras em todo o mundo e intensificar a repressão dentro do Irã".
O presidente Donald Trump está "comprometido em reduzir as exportações ilícitas de petróleo e produtos petroquímicos do regime iraniano no âmbito da campanha de pressão máxima do governo", acrescentou Pigott.
Desde o primeiro mandato de Donald Trump (2017-2021), os Estados Unidos impõem sanções para forçar outros países a interromperem a compra de petróleo iraniano.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reuniu-se com os enviados de Trump em Omã nesta sexta-feira para discutir o programa nuclear iraniano. Araghchi afirmou que o encontro ocorreu em um "clima positivo".
As conversas acontecem após o Estado iraniano ter reprimido violentamente alguns dos maiores protestos ocorridos no país desde a Revolução Islâmica de 1979.
Trump ameaçou usar a força contra o Irã e aumentou a presença militar dos EUA perto da costa iraniana.
