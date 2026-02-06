James Rodríguez assina com Minnesota United, da MLS

O meia colombiano James Rodríguez jogará pelo Minnesota United, da MLS, anunciou o clube americano nesta sexta-feira (6), pondo fim à incerteza na Colômbia sobre a falta de oportunidades para o capitão da seleção do país a menos de cinco meses da Copa do Mundo.

Aos 34 anos, James assinou contrato até junho de 2026, mês em que começa o Mundial, com opção de extensão do vínculo até o final do ano, de acordo com o comunicado do clube.

"Estou muito feliz por este novo capítulo na minha vida", disse o jogador no texto. "Espero estar no meu melhor momento para poder levar alegria a esta cidade e a todas as pessoas que estão depositando confiança em mim".

O futuro de James era uma incógnita desde a sua saída do León do México, no final de 2025, após não renovar seu contrato e o time não conseguir se classificar para os playoffs do Campeonato Mexicano.

Sem clube desde então, seu último jogo foi no dia 18 de novembro, quando marcou um gol na vitória da Colômbia sobre a Austrália por 3 a 0 em amistoso disputado em Nova York, nos Estados Unidos.

"É verdade que joguei em grandes clubes, mas eu queria esta liga, queria jogar aqui", disse o colombiano em sua apresentação no Allianz Field, em Saint Paul, Minnesota. "Quando surgiu a oportunidade de estar neste grande clube, as coisas demoraram um pouco, mas finalmente aconteceram. Fizemos esforços de ambos os lados".

James, que sofreu com as lesões nos últimos anos, terá uma chance nos Estados Unidos de recuperar a forma e manter uma regularidade até a Copa do Mundo.

A temporada da MLS começa no dia 21 de fevereiro, e o Minnesota United estreia fora de casa contra o Austin FC.

