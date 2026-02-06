Equipes de resgate buscam seis pessoas presas após explosão em mina na Colômbia

Equipes de resgate tentam encontrar, nesta sexta-feira (6), seis trabalhadores presos após uma explosão em uma mina de carvão ilegal no centro da Colômbia, embora as autoridades suspeitem que eles possam estar mortos.

Os mineradores ficaram sob os escombros na quinta-feira em Guachetá, localidade a cerca de 100 quilômetros de Bogotá, onde a mineração é uma das principais fontes de renda.

Os socorristas detectaram níveis elevados de gás metano e tiveram que suspender as operações momentaneamente até que foram retomadas pela manhã.

"Tudo nos leva a crer que não estão vivos", visto que as equipes de resgate não conseguiram fornecer oxigênio aos mineradores, disse à Blu Radio o governador do departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Nos arredores da mina, familiares dos trabalhadores aguardavam sentados no chão e agasalhados com ponchos em meio ao frio característico desta região andina.

"Temos trabalhado a noite toda" no resgate, disse Alveiro Aguillón, comandante do corpo de bombeiros da região.

O governador afirmou que a mina aparentemente "tinha ordens de fechamento" das autoridades reguladoras, mas continuava operando sem as permissões exigidas.

Acidentes em minas na Colômbia são recorrentes e frequentemente mortais, sobretudo em pedreiras de carvão e em minas ilegais ou artesanais.

vd/das/nn/yr/aa