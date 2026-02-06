Assine
União Europeia prevê nova rodada de sanções contra a Rússia

AFP
AFP
06/02/2026 14:35

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs na sexta-feira (7) uma nova rodada de sanções contra a Rússia que afetam bancos, operadores de criptomoedas, metais e o petróleo bruto.

O pacote foi elaborado para coincidir com 24 de fevereiro, quando se completam quatro anos da invasão russa da Ucrânia.

As últimas medidas da União Europeia (UE) contra o Kremlin ocorrem enquanto os Estados Unidos atuam como mediadores em negociações diretas entre Rússia e Ucrânia para tentar interromper os combates.

"A Rússia só se sentará à mesa com intenção genuína se for pressionada a fazê-lo. É a única linguagem que entende", declarou von der Leyen.

A proibição de serviços marítimos, como seguros e acesso a portos, para as exportações de petróleo bruto russo é a mais recente tentativa de Bruxelas de asfixiar as principais receitas energéticas de Moscou.

Von der Leyen afirmou que a UE tentará aplicar a proibição em coordenação com "parceiros afins", após uma decisão do G7.

Além disso, Bruxelas quer reforçar os controles sobre a "frota fantasma" de petroleiros que Moscou utiliza para contornar as restrições às exportações de petróleo, assim como sobre os navios que transportam gás natural liquefeito.

O bloco também pretende incluir outros 20 bancos russos na lista negativa e estuda medidas contra operadores de criptomoedas para tentar "fechar uma via de evasão".

As exportações russas de metais, produtos químicos e materiais críticos, avaliadas em cerca de 670 milhões de dólares (R$ 3,5 bilhões) por ano, serão acrescentadas à lista de produtos proibidos.

Funcionários disseram à AFP que a UE estuda interromper a venda de determinadas máquinas ao Quirguistão para evitar que cheguem à Rússia.

Será a primeira vez que o bloco utiliza um mecanismo para interromper categorias inteiras de exportações a um país específico.

Os 27 Estados-membros da UE precisam adotar as sanções para que entrem em vigor. Elas serão debatidas na segunda-feira, em Bruxelas.

