Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Casa Branca afirma que divulgação de vídeo racista contra os Obama foi 'erro' de um funcionário

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 14:25

compartilhe

SIGA

A Casa Branca afirmou que a publicação de um vídeo em uma conta de Donald Trump, mostrando Barack e Michelle Obama caracterizados como macacos, foi um erro de um "membro da equipe" e que a publicação já foi apagada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Um membro da equipe da Casa Branca fez a publicação de forma errada. Ela já foi removida", disse um funcionário da Casa Branca à AFP. A porta-voz de Trump havia anteriormente minimizado a reação à publicação, classificando-a como "indignação falsa".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/md/dga/nn/aa

Tópicos relacionados:

eua internet politica racismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay