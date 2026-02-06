Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA acusa China de realizar testes nucleares secretos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 14:13

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos acusaram, nesta sexta-feira (6), a China de realizar testes nucleares secretos, logo após pedirem a inclusão do país asiático em eventuais negociações de um novo tratado de não proliferação com a Rússia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Hoje posso revelar que o governo americano sabe que a China realizou testes nucleares", inclusive preparativos para testes com potência de "várias centenas de toneladas", declarou o subsecretário de Estado responsável pelo controle de armamentos, Thomas DiNanno, na Conferência de Desarmamento na sede da ONU em Genebra.

O alto funcionário acusou o exército chinês de "ter tentado esconder estes testes do resto do mundo", utilizando um "método destinado a reduzir a eficácia da vigilância sísmica".

Segundo ele, a China realizou um teste nuclear deste tipo em 22 de junho de 2020.

Estas acusações surgem após DiNanno apresentar um plano de negociações trilaterais com a China e a Rússia para estabelecer novos limites às armas nucleares, após o tratado Novo START entre Washington e Moscou expirar na quinta-feira (5).

O presidente americano, Donald Trump, já havia afirmado, em novembro, que Rússia e China realizavam testes nucleares, "mas não falam sobre isso".

Estas declarações foram rejeitadas por Pequim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

apo/ag/mr/eg/dbh/rm/aa

Tópicos relacionados:

china desarmamento diplomacia eua nuclear onu russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay