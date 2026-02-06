Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Participante-chave' do ataque de 2012 ao consulado dos EUA em Benghazi é preso

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 13:37

compartilhe

SIGA

Um dos "participantes-chave" no ataque de 2012 ao consulado dos Estados Unidos na cidade líbia de Benghazi foi preso, anunciou nesta sexta-feira (6) a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ela afirmou que o suspeito, Zubayr al-Bakoush, foi transferido para os Estados Unidos, onde será acusado de assassinato, entre outros crimes. 

Em uma coletiva de imprensa, Bondi e o diretor do FBI, Kash Patel, não especificaram onde Bakoush foi preso. Apenas indicaram que a prisão ocorreu "no exterior". 

"Processaremos este suposto terrorista com todo o rigor da lei. Ele enfrentará acusações relacionadas a assassinato, terrorismo, incêndio e outros", acrescentou Bondi. 

A Fox News exibiu imagens exclusivas da chegada do detido a uma base militar na Virgínia, nos arredores de Washington. Nas imagens, um homem idoso tem dificuldade para sair do avião e é colocado em uma maca, onde parece estar tremendo. 

O embaixador Chris Stevens e três membros da missão diplomática foram mortos no ataque de 11 de setembro de 2012 ao consulado dos Estados Unidos na segunda maior cidade da Líbia, um ataque atribuído a um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda.

Militantes islamistas com armas automáticas e granadas invadiram o complexo americano em um momento em que esse país norte-africano rico em petróleo estava mergulhado em guerra civil. 

O ataque, o primeiro a tirar a vida um embaixador americano desde 1979, chocou profundamente os Estados Unidos e desencadeou uma tempestade política para o governo do então presidente Barack Obama. 

Os Estados Unidos já haviam condenado pelo menos dois líbios por seu envolvimento no ataque a Benghazi. Ahmed Abu Khatallah foi sentenciado a 22 anos de prisão em 2018, e Mustafa al-Imam a quase 20 anos em 2020.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/acb/cr/nn/aa-jc

Tópicos relacionados:

eua libia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay