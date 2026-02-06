Assine
EUA anuncia novas sanções petrolíferas ao Irã após rodada de negociações

06/02/2026 13:13

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (6), novas sanções para restringir as exportações de petróleo do Irã, incluindo a imposição de sanções a 14 navios, momentos depois de os dois países terem encerrado um dia de negociações indiretas em Omã. 

O presidente Donald Trump está "comprometido em reduzir as exportações ilícitas de petróleo e produtos petroquímicos do regime iraniano no âmbito da campanha de pressão máxima do governo", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em um comunicado.

sct/acb/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira negociacoes petroleo sancoes

