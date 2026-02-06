Assine
Irã e EUA concordam em 'continuar as negociações', diz chanceler de Teerã

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 13:01

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira(6) que a rodada de negociações em Omã com os Estados Unidos ocorreu em um "ambiente muito positivo" e explicou que ambos os lados concordaram em continuar os contatos. 

"Em um ambiente muito positivo, trocamos nossos pontos de vista e nos foram apresentados os pontos de vista da outra parte", disse o ministro à televisão estatal iraniana. 

"É um bom começo", prosseguiu Araghchi. Ambas as partes "concordaram em continuar as negociações, mas as modalidades e o cronograma serão decididos posteriormente", acrescentou. 

As conversas ocorridas em Mascate foram o primeiro encontro entre esses dois inimigos desde que os Estados Unidos se uniram a Israel na guerra contra o Irã, em junho de 2025, e atacaram várias instalações nucleares do país. 

Nas últimas semanas, o presidente americano, Donald Trump, havia ameaçado uma nova ação militar em resposta à repressão mortal aos recentes protestos antigovernamentais no Irã e chegou a deslocar um porta-aviões para o Oriente Médio. 

Embora Washington queira abordar questões como o programa de mísseis balísticos do Irã e seu apoio a grupos armados da região, Teerã só aceita discutir seu programa nuclear. 

Após a reunião, o chanceler Araghchi disse que as conversas "se concentram exclusivamente no tema nuclear". "Não trataremos de nenhum outro assunto com os americanos", afirmou à agência oficial de notícias IRNA. 

O ministro também expressou o desejo de que Washington se abstenha de "ameaças e pressões" para que "as conversas possam continuar".

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira nuclear politica

