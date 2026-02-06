Semifinal da Copa do Rei terá Atlético x Barça e clássico basco entre Athletic e Real Sociedad

Um duelo de peso entre Atlético de Madrid e Barcelona e o clássico basco entre Athletic Bilbao e Real Sociedad serão os confrontos de semifinal da Copa do Rei da Espanha, de acordo com sorteio realizado nesta sexta-feira (6) na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O Barça, atual campeão do torneio e líder do Campeonato Espanhol, visitará o Atlético do estádio Metropolitano no jogo de ida e decidirá o mata-mata em casa.

O time 'colchonero', que nas quartas de final goleou o Betis por 5 a 0, não conquista a Copa do Rei desde 2013, ano em que chegou à final pela última fez.

A outra semifinal será uma reedição da decisão de 2020, que teve que ser disputada em 2021 por conta da pandemia de covid, na qual a Real Sociedad conquistou o título sobre o Athletic.

Os jogos de ida serão disputados entre dias 10 e 12 de fevereiro, enquanto os de volta acontecerão entre os dias 3 e 5 de março.

Chegar à final - no estádio La Cartuja, em Sevilha, em data a ser definida - garante uma vaga na próxima Supercopa da Espanha, ao lado dos dois primeiros colocados do Campeonato Espanhol.

Minutos antes do sorteio das semifinais masculinas, também foi realizado o sorteio das semifinais femininas: o Atlético de Madrid é o favorito no confronto contra o Tenerife, assim como o Barcelona contra o Badalona Women.

