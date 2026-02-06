Assine
Chega à Colômbia primeiro voo com deportados dos EUA após reunião entre Petro e Trump

06/02/2026 12:37

Um voo com cerca de uma centena de colombianos deportados dos Estados Unidos chegou a Bogotá na noite de quinta-feira (5), o primeiro desde a reunião dos presidentes Donald Trump e Gustavo Petro na Casa Branca, informou o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia.

O governo colombiano concordou em retomar os voos de deportação de migrantes pouco antes da visita do presidente de esquerda ao seu homólogo americano na terça-feira, na qual aliviaram tensões acumuladas desde o início do ano passado. 

As críticas de Petro por supostos maus-tratos aos colombianos deportados foram o início dos constantes enfrentamentos entre os mandatários.

A chancelaria publicou fotos de alguns dos 101 deportados, vestidos com agasalhos esportivos, na chegada a Bogotá em um voo da Força Aérea colombiana.

A chanceler Rosa Villavicencio assegurou que o país planeja enviar 20 voos para repatriar seus cidadãos.

Petro impediu a chegada de voos dos EUA com deportados em janeiro, medida que desencadeou ameaças de imposição de tarifas por parte de Trump. 

O mandatário colombiano, pressionado por Washington, enviou aviões para buscar seus cidadãos e, por fim, permitiu a entrada de aeronaves dos Estados Unidos com a condição de que seus direitos fossem respeitados.

Mas, em maio de 2025, a Colômbia suspendeu as autorizações e acusou Washington de não cumprir os acordos.

