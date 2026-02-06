Premiê espanhol pede prudência com previsão de temporal em áreas já encharcadas

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, pediu "prudência" no sul da Espanha nesta sexta-feira (6), diante da previsão de um novo temporal que impactará áreas já afetadas pelas chuvas torrenciais registradas nos últimos dias na península ibérica.

As agências meteorológicas da Espanha e de Portugal já alertaram para a chegada, no sábado, da tempestade Marta, logo após a passagem de Leonardo.

As chuvas extraordinárias que caíram desde a terça-feira deixaram um morto em Portugal e uma mulher desaparecida após se atirar em um rio para tentar salvar seu cão na região espanhola da Andaluzia.

A península ibérica está na linha de frente das mudanças climáticas e há anos encadeia ondas de calor cada vez mais longas, que começam inclusive antes do verão, e episódios de chuvas intensas cada vez mais frequentes.

A extensa região da Andaluzia é até o momento a mais afetada na Espanha, com cerca de 8.000 pessoas desalojadas de suas casas preventivamente, várias rodovias interrompidas e perturbações ferroviárias.

"Todos nos sentimos intimidados ao ver estas chuvas que não param, um solo que já não consegue absorver mais água", afirmou Pedro Sánchez, em visita à área afetada.

- "Dias complexos" -

Após sobrevoar a área de helicóptero e conversar com equipes de resgate, o premiê socialista pediu prudência à espera dos "dias complexos" por vir, com "uma meteorologia muito adversa, muito perigosa, muito delicada".

O porta-voz da agência espanhola de meteorologia (Aemet), Rubén del Campo, preveniu sobre a nova tempestade, que trará "muita chuva de novo", que poderia cair "em áreas já muito castigadas pelas precipitações intensas dos dias prévios".

Isto pode provocar "de novo inundações, cheias e deslizamentos de terra", advertiu.

O clima deu uma trégua nesta sexta-fira, como previa a Aemet, com ventos fortes, mas sem chuvas "extraordinárias".

- Rios sob vigilância -

No vizinho Portugal, as autoridades buscavam aliviar os efeitos da tempestade Leonardo, ao mesmo tempo em que se preparavam para a chegada de Marta.

A situação experimentou, nesta sexta-feira, "uma leve melhora" quanto às precipitações, declarou em coletiva de imprensa o comandante da Defesa Civil, Mario Silvestre.

Mas a tempestade que se aproxima "trará chuvas intensas, especialmente na madrugada de sexta-feira para sábado", com "rajadas que poderão chegar até 100 km/h", detalhou.

No município de Alcácer do Sal (sul), um dos mais afetados, o nível da água começou a baixar, permitindo às equipes de resgate ajudar os moradores a esvaziarem porões e comércios alagados.

O primeiro-ministro português, Luis Montenegro, que visitou a área nesta sexta-feira, afirmou que os danos "superavam os 4 bilhões de euros (24,7 bilhões de reais)", segundo uma estimativa provisória.

Mais de 26.500 socorristas estão mobilizados no país e cerca de 900 pessoas foram evacuadas em diversas regiões, segundo a Defesa Civil.

Portugal encadeia episódios climáticos especialmente intensos. Na semana passada, a tempestade Kristin deixou cinco mortos.

O segundo turno das eleições presidenciais será realizado no domingo, apesar da "crise devastadora" provocada pelas chuvas, disse Luis Montenegro.

Mas três municípios muito afetados, entre eles Alcácer do Sal, vão adiar a votação em uma semana.

