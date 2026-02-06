Irã e EUA realizaram conversas em 'clima positivo' e concordaram em manter contato

O Irã e os Estados Unidos concluíram uma rodada de negociações em Omã nesta sexta-feira (6), que, segundo uma fonte iraniana, ocorreu em um "clima positivo" e permitiu que as partes concordassem em continuar as discussões.

A rodada de negociações "terminou há alguns minutos", anunciou a agência de notícias oficial IRNA, e momentos depois o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, indicou que as partes "concordaram em continuar as negociações".

"Os argumentos foram apresentados em um clima positivo", acrescentou Araqchi, que, no entanto, disse à televisão iraniana que as modalidades e o cronograma da próxima rodada de negociações "serão definidos posteriormente".

