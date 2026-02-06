Guitarras de Kurt Cobain, Beatles e outras lendas da música serão leiloadas nos EUA
compartilheSIGA
A guitarra utilizada por Kurt Cobain no famoso hino do grunge "Smells like teen spirit" será leiloada nos Estados Unidos no próximo mês.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Fender Mustang do vocalista do Nirvana, de 1966, faz parte de um tesouro de instrumentos e recordações musicais do colecionador Jim Irsay.
O lote também inclui o bumbo com o logotipo estampado que anunciou a chegada dos Beatles aos Estados Unidos, quando os 'Fab Four' se apresentaram no "The Ed Sullivan Show" em 9 de fevereiro de 1964, programa assistido por 73 milhões de pessoas.
A coleção inclui guitarras de músicos que definiram o século XX, incluindo David Gilmour, do Pink Floyd, e Jerry Garcia, do Grateful Dead, assim como Eric Clapton, John Coltrane e Johnny Cash.
Mas, no centro deste acervo, estão os manuscritos do sucesso dos Beatles "Hey Jude", além de guitarras tocadas por John Lennon, Paul McCartney e George Harrison.
"É justo dizer que esta coleção de instrumentos dos Beatles... é a coleção a mais importante reunida por alguém que não foi membro da banda", disse à AFP em Beverly Hills Amelia Walker, diretora em Londres de Coleções Privadas e Icônicas da casa de leilões Christie's.
"Em sua coleção há cinco guitarras dos Beatles, bem como o primeiro kit de bateria Ludwig de Ringo Starr e o piano de John Lennon, no qual compôs várias canções de Sgt. Pepper's", explicou.
A Christie's estima que a bateria alcance cerca de 2 milhões de dólares (10,5 milhões de reais, na cotação atual), enquanto as guitarras podem ser vendidas por aproximadamente 1 milhão de dólares (5,2 milhões de reais) no leilão em Nova York.
Talvez o objeto mais caro da coleção seja a guitarra de Cobain, que especialistas avaliam em até 5 milhões de dólares (26,3 milhões de reais).
"É uma guitarra talismânica para a minha geração... que viveu o grunge (...)(Smells Like Teen Spirit) foi o hino dessa geração", disse Walker.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
hg/sla/lb/cjc/yr/fp