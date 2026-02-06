Assine
Internacional

Meloni e Vance celebram 'valores comuns'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 11:15

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o vice-presidente americano, JD Vance, destacaram seus “valores comuns” nesta sexta-feira(6), dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, enquanto centenas de pessoas se manifestavam na cidade da Lombardia. 

“Da última vez que te vi em Roma foi pela eleição do novo papa [em maio]. Hoje nos encontramos para os Jogos Olímpicos. São dois eventos que testemunham os valores que unem Itália e Estados Unidos, Europa e Estados Unidos, à civilização ocidental”, disse Meloni, considerada ideologicamente próxima do presidente americano, Donald Trump. 

Em seu encontro com a primeira-ministra italiana, Vance elogiou “o espírito dos Jogos Olímpicos, a amizade e a competição, baseada em regras e na reunião em torno de valores comuns”. 

A presença de agentes da polícia de imigração americana (ICE, na sigla em inglês) como parte da segurança da delegação dos Estados Unidos nestes Jogos Olímpicos suscitou uma onda de indignação na Itália. 

As operações do ICE desencadearam manifestações de grande impacto em várias cidades dos EUA, especialmente depois de seus agentes terem matado dois cidadãos americanos em Minneapolis. 

Centenas de estudantes do ensino médio e universitários de Milão se reuniram nesta sexta-feira para protestar contra o ICE. 

“Tudo isso é inaceitável para nós”, afirmou à AFP Leonardo Schiavi, um manifestante, em referência à visita de Vance e à presença na Itália de agentes do ICE. 

Outro manifestante, Giacomo Calvi, declarou que protestava contra “a polícia anti-imigração americana, que comete todo tipo de atos de violência nos Estados Unidos”. 

O governo italiano afirmou que os agentes do ICE não terão nenhum papel operacional em seu território. 

Os agentes deslocados para a Itália pertencem a uma subdivisão de segurança interna (HSI), diferente da divisão acusada de violência nos Estados Unidos.

