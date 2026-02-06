Assine
UE exige que TikTok mude sua interface 'viciante'

06/02/2026 11:15

A Comissão Europeia pediu, nesta sexta-feira (6), ao aplicativo Tiktok que altere sua interface "viciante", acusada de violar a legislação europeia sobre questões digitais, e alertou que a empresa poderá sofrer multas pesadas.

A rede social, conhecida por seus vídeos curtos e muito populares entre os jovens, imediatamente questionou a imagem "completamente falsa", dada por Bruxelas, de sua plataforma e prometeu contestar sua conclusões, "com todos os meios" a sua disposição.

A UE, que dispõe do arsenal jurídico mais poderoso no mundo para regular o mercado digital, abriu uma investigação do TikTok, há dois anos.

Em suas conclusões preliminares, contesta as "funcionalidades viciantes" que "poderiam afetar o bem-estar físico e mental" de seus usuários, principalmente menores de idade, incitados a passar de um conteúdo a outro e a consultar seus celulares de maneira "compulsiva", inclusive à noite.

Três funcionalidades, acusadas de serem muito "viciantes", estão na mira:

- O "scrolling", ou seja, encadeamento ininterrupto de conteúdos no seu aplicativo.

- A reprodução automática de vídeos.

- O envio repetido de notificações push (mensagens geradas mesmo quando o aplicativo não está sendo usado).

"É necessário que o TikTok aja e mude sua interface na Europa para proteger nossos menores", incentivou a comissária europeia responsável pelos temas digitais, Henna Virkkunen.

Se não o fizer, a empresa poderá ficar sujeita a uma multa que pode alcançar até 6% do seu volume anual de negócios mundial.

Um responsável europeu disse que o TikTok reconhece os riscos viciante de seu aplicativo e "avalia os riscos", mas isto é insuficiente, segundo as leis europeias, acrescentou.

As mesmas funções são criticadas pela administração de Donald Trump e pelos donos das redes sociais, lideradas por Elon Musk.

A UE critica o TikTok por não levar em conta "indicadores importantes sobre a utilização compulsiva do aplicativo", como o tempo que as crianças passam na plataforma durante a noite.

O bloco considera que as funcionalidades do aplicativo para limitar o tempo de tela são muito "fáceis de ignorar" e lamenta que o controle parental exija muitas etapas para ser instalado.

Vários países europeus, como França, e Espanha, analisam propostas sobre a possibilidade de proibir as redes sociais para crianças e adolescentes, provocando indignação entre responsáveis pelas plataformas.

