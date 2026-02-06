França acusa rede russa de tentar envolver Macron no caso Epstein

A França detectou uma campanha de desinformação ligada à rede russa Storm-1516, que busca associar o presidente francês, Emmanuel Macron, ao agressor sexual Jeffrey Epstein, informou nesta sexta-feira(6) à AFP uma fonte do governo.

A Viginum, agência francesa de combate às ingerências estrangeiras online, detectou na quarta-feira a operação, que envolvia a criação de um artigo falso que usurpava a identidade do site France-Soir.

O artigo, compartilhado na rede social X acusava “Macron de estar envolvido no caso Epstein”, acrescentou a fonte, que confirma uma informação da emissora BFMTV.

O France-Soir publicou uma nota de repúdio nas redes sociais, na qual denunciou uma “usurpação de marca e de conteúdo” e negou qualquer vínculo com o site http://france-soir.net, que publicou o artigo.

Segundo a fonte, a Viginum relacionou esse site “com alto grau de confiança” à operação da CopyCop, rede de desinformação ligada a John Mark Dougan, americano foragido na Rússia,que “grava e mantém parte da infraestrutura digital” da Storm-1516.

A primeira conta a compartilhar o vídeo no X foi “@LoetitiaH, um perfil antigo e frequente nas operações da Storm-1516”, explicou. Em seguida, as imagens foram “baixadas e compartilhadas por muitas outras contas monitoradas pela Viginum”, disse a fonte.

Esta não é a primeira campanha de desinformação que atinge Macron, cujo mandato termina em 2027. Desde sua primeira eleição, em 2017, rumores sobre a suposta transexualidade de sua esposa, Brigitte, circulam nas redes sociais.

