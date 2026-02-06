Assine
França e Canadá abrem seus consulados na Groenlândia, em sinal de apoio

06/02/2026 08:57

França e Canadá, dois países que se opõem à ideia do presidente dos Estados Unidos de assumir o controle da Groenlândia, abriram nesta sexta-feira(6) seus consulados em Nuuk, a capital desse território autônomo dinamarquês, um claro reconhecimento para o governo local. 

"É uma vitória para os groenlandeses ver dois países aliados abrirem representações diplomáticas em Nuuk", disse Jeppe Strandsbjerg, cientista político vinculado à Universidade da Groenlândia. 

Trump e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, chegaram a anunciar um "acordo-marco" sobre o futuro da ilha ártica. Dinamarca e Groenlândia rejeitam qualquer concessão em matéria de soberania, posição que recebeu o apoio dos países europeus. 

A decisão francesa de abrir um consulado é anterior ao último pico de tensão e já havia sido anunciada em junho, durante uma visita do presidente Emmanuel Macron a Nuuk. 

O Canadá havia indicado no fim de 2024 que abriria um consulado-geral no imenso território ártico para consolidar a cooperação com os groenlandeses. 

Os consulados dependerão das respectivas embaixadas de França e Canadá em Copenhague. 

