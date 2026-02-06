Assine
Elton John denuncia invasão de privacidade 'abominável' do Daily Mail

06/02/2026 08:33

O astro da música pop Elton John denunciou, nesta sexta-feira (6), "a abominável" invasão de privacidade do tabloide Daily Mail, ao afirmar, no Tribunal Superior de Londres, que o que aconteceu estava "além dos padrões mais básicos da decência humana".

Ao prestar depoimento na ação judicial conjunta, na qual o príncipe Harry também figura como autor contra a Associated Newspapers Ltd (ANL), editora do Daily Mail e do Mail on Sunday, Elton John afirmou que os tabloides acessaram ilegalmente os prontuários médicos dele e de sua família.

"Considero a invasão deliberada do The Mail à minha saúde e aos detalhes médicos relacionados ao nascimento do nosso filho Zachary como algo abominável e que está além dos padrões mais básicos de decência humana", escreveu em uma declaração de testemunha divulgada no início de seu depoimento por videoconferência.

David Furnish, marido de Elton John, expressou na quinta-feira, durante uma audiência no tribunal, sua indignação com as práticas do Daily Mail.

"Ficamos indignados com o fato de o Mail ter usado nossas amizades contra nós, roubando informações por meio delas", disse David Furnish, de 63 anos, por videoconferência ao Tribunal Superior de Londres, na terceira semana do julgamento

Sete personalidades, incluindo o príncipe Harry e a atriz Elizabeth Hurley, apresentaram a ação contra os tabloides pela forma como conseguiram informações privadas entre 1993 e 2018.

