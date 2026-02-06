Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Explosão em mesquita xiita de Islamabad deixa 15 mortos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 07:47

compartilhe

SIGA

Pelo menos 15 pessoas morreram e 80 ficaram feridas após uma explosão nesta sexta-feira (6) em uma mesquita xiita de Islamabad, informaram as autoridades da capital paquistanesa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A explosão "ocorreu após as orações de sexta-feira em uma mesquita xiita", disse uma fonte policial que pediu anonimato.

Em um comunicado, o governo da capital paquistanesa confirmou que 15 pessoas morreram na explosão na mesquita e que o "número de pacientes levados aos hospitais supera 80".

Um fotógrafo da AFP observou o momento em que dezenas de feridos chegaram ao hospital PIMS de Islamabad. O primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, condenou a explosão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

zz/je/clr/pt/ahg-avl/fp

Tópicos relacionados:

acidente paquistao policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay