General russo é baleado em Moscou

Um general russo foi baleado em um prédio residencial nesta sexta-feira (6) em Moscou e foi hospitalizado, informaram as autoridades.

O Comitê de Investigação da Rússia afirmou que um homem não identificado "atirou várias vezes" contra Vladimir Alexeyev, um general renomado do Estado-Maior russo, e depois fugiu do local.

"A vítima foi hospitalizada", afirmou o comitê em um comunicado, que não revela detalhes sobre o atirador.

Em uma nota, a porta-voz do Comitê de Investigação, Svetlana Petrenko, cita "ações de investigação e medidas operacionais de busca para identificar a pessoa ou pessoas envolvidas".

Vários comandantes militares da Rússia morreram desde que o país iniciou a ofensiva em larga escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Ucrânia reivindicou a responsabilidade por alguns ataques.

Oficial militar de carreira, Alexeyev é o primeiro auxiliar do general que comanda o serviço de inteligência militar russo (GRU).

Alexeyev liderou operações de inteligência durante a intervenção russa na Síria em apoio ao então governante Bashar al-Assad. Também foi enviado para negociar com o diretor do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante sua tentativa de motim contra a cúpula militar russa em 2023.

No mês passado, um tribunal russo condenou à prisão perpétua um uzbeque pelo assassinato, em 2024, do comandante das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química do Exército russo.

O general Igor Kirilov morreu quando um dispositivo escondido em uma scooter explodiu quando ele saía de um complexo residencial em Moscou, um ataque que a Ucrânia admitiu ter organizado.

