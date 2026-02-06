Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

General russo é baleado em Moscou

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/02/2026 06:27

compartilhe

SIGA

Um general russo foi baleado em um prédio residencial nesta sexta-feira (6) em Moscou e foi hospitalizado, informaram as autoridades. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Comitê de Investigação da Rússia afirmou que um homem não identificado "atirou várias vezes" contra Vladimir Alexeyev, um general renomado do Estado-Maior russo, e depois fugiu do local.

"A vítima foi hospitalizada", afirmou o comitê em um comunicado, que não revela detalhes sobre o atirador.

Em uma nota, a porta-voz do Comitê de Investigação, Svetlana Petrenko, cita "ações de investigação e medidas operacionais de busca para identificar a pessoa ou pessoas envolvidas".

Vários comandantes militares da Rússia morreram desde que o país iniciou a ofensiva em larga escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Ucrânia reivindicou a responsabilidade por alguns ataques.

Oficial militar de carreira, Alexeyev é o primeiro auxiliar do general que comanda o serviço de inteligência militar russo (GRU). 

Alexeyev liderou operações de inteligência durante a intervenção russa na Síria em apoio ao então governante Bashar al-Assad. Também foi enviado para negociar com o diretor do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante sua tentativa de motim contra a cúpula militar russa em 2023.

No mês passado, um tribunal russo condenou à prisão perpétua um uzbeque pelo assassinato, em 2024, do comandante das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química do Exército russo.

O general Igor Kirilov morreu quando um dispositivo escondido em uma scooter explodiu quando ele saía de um complexo residencial em Moscou, um ataque que a Ucrânia admitiu ter organizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/yad/ahg/dbh/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay