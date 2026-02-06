Novo ataque americano contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico deixa dois mortos

O Exército dos Estados Unidos informou na quinta-feira (5) a morte de dois supostos narcotraficantes em um ataque contra uma embarcação no Pacífico, o que eleva o número de mortos na campanha de Washington a pelo menos 128 desde setembro.

"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas do narcotráfico conhecidas no Pacífico Leste e que estava envolvida em operações de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos Estados Unidos em uma publicação na rede social X. A nota acrescenta que "nenhum integrante das Forças Armadas americanas ficou ferido" na operação.

Desde setembro, o Exército americano anunciou dezenas de ataques similares contra o que afirma que eram barcos utilizados para contrabandear drogas aos Estados Unidos. Washington insiste que está efetivamente em guerra contra supostos "narcoterroristas" que operam a partir da Venezuela.

Contudo, o governo americano não apresentou evidências definitivas de que as embarcações estariam vinculadas ao tráfico de drogas, o que provocou um intenso debate sobre a legalidade das operações, que se expandiram do Caribe ao Pacífico.

No fim de janeiro, o Exército dos Estados Unidos anunciou outra operação no Pacífico Leste, com um balanço de dois supostos narcotraficantes mortos.

Na semana passada, parentes de dois cidadãos de Trinidad e Tobago mortos no ano passado em um ataque das forças americanas entraram com uma ação contra o governo dos Estados Unidos por morte por negligência.

Este é o primeiro caso do tipo apresentado contra o governo Trump por seus ataques com mísseis no Caribe e no Pacífico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ube/phs/mvl/cjc/lb/fp