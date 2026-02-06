Ataque com drones russos mata casal na região ucraniana de Zaporizhzhia

Um casal morreu em um ataque noturno com drones russos na região de Zaporizhzhia, sul da Ucrânia, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (6).

A mulher, de 48 anos, e o homem, de 49, faleceram quando sua casa na cidade de Vilniansk foi atingida pelo impacto, informou o comandante militar regional, Ivan Fedorov, na plataforma de mensagens Telegram.

O ataque aconteceu depois que representantes russos e ucranianos participaram nesta semana de negociações, mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi, com o objetivo de alcançar um acordo para acabar com a invasão das forças russas, iniciada em fevereiro de 2022.

Um adolescente de 14 anos ficou ferido em outro ataque contra o centro administrativo regional, também chamado Zaporizhzhia, informou Fedorov em uma publicação anterior.

As autoridades também relataram um ataque russo contra os subúrbios de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, mas não mencionaram vítimas.

Os dois dias de negociações nos Emirados Árabes Unidos resultaram na primeira troca de prisioneiros em quatro meses, mas o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, classificou as conversações de complicadas e fez um apelo por aceleração do processo.

O principal negociador de Kiev disse que os diálogos de paz continuarão nas próximas semanas.

Os combates foram retomados nos últimos dias, depois que o Kremlin anunciou na semana passada que havia aceitado o pedido dos Estados Unidos para não atacar a capital ucraniana por sete dias, até domingo (1).

As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de atacar deliberadamente instalações do sistema de energia, o que provocou vários cortes que deixaram centenas de milhares de pessoas sem luz e sem aquecimento em um período de temperaturas abaixo de zero.

