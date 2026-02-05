Trump lança site com seu nome para compra de remédios mais baratos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um site com o seu nome nesta quinta-feira (5), que permite acesso a uma série de medicamentos com desconto, um tema-chave no país, onde os preços estão entre os mais altos do mundo.

Segundo o presidente, os descontos oferecidos em "TrumpRx" chegam, inclusive, a mais de 80% do preço atual. Para isso, firmou acordos com diversos laboratórios farmacêuticos.

"A partir desta noite, dezenas dos medicamentos receitados mais utilizados estarão disponíveis com descontos drásticos para todos os consumidores", disse Trump na Casa Branca.

"Os americanos vêm pagando há muito tempo os preços mais altos de medicamentos em qualquer parte do mundo... o povo americano estava, na prática, subsidiando o custo dos medicamentos para todo o mundo", acrescentou.

O site está sendo lançado com descontos em mais de 40 medicamentos populares. Entre eles estão os fármacos antiobesidade.

Assim, o Ozempic, da Novo Nordisk, teria seu preço reduzido de 1.000 para 199 dólares (de R$ 5.250 para R$ 1.046), enquanto o Wegovy, da Eli Lilly, poderia passar de 1.300 para 199 dólares (de R$ 6.830 para R$ 1.046), disse Trump. Os preços começarão a subir gradualmente depois de dois meses.

A medida faz parte do impulso de Trump para abordar o descontentamento dos eleitores pelo custo de vida, com vistas às eleições legislativas de meio de mandato de novembro, nas quais seus correligionários republicanos correm risco de perder o controle do Congresso.

