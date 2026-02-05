Gângster australiano ganha liberdade após escândalo envolvendo advogada informante da polícia

Um dos gângsteres mais famosos da Austrália foi libertado depois que a promotoria anunciou nesta sexta-feira (6) que retirará um recurso previsto por crimes de tráfico de drogas, após o escândalo que eclodiu quando veio à tona que sua advogada era uma informante da polícia.

Tony Mokbel, de 60 anos, uma das figuras-chave na guerra entre gangues que se prolongou por anos em Melbourne, foi condenado a 30 anos de prisão em 2012 após se declarar culpado de dirigir uma elaborada rede de narcotráfico.

Contudo, seu caso veio abaixo quando se revelou que sua famosa defensora naquele momento, Nicola Gobbo, passava informação aos agentes policiais enquanto supostamente defendia seus clientes.

Mokbel passou cerca de 18 anos atrás das grades, mas foi liberado sob fiança em abril do ano passado, depois que um tribunal decidiu que havia grande chance de revogar as condenações penais após o escândalo.

Posteriormente, um tribunal o absolveu de uma das acusações e abriu as portas para um novo julgamento pelas acusações de que tentou importar uma quantidade considerável da droga MDMA em 2005.

Nesta sexta, os promotores do estado de Victoria anunciaram que haviam decidido não seguir adiante com o novo processo.

"Esta decisão foi tomada após considerar cuidadosamente todos os aspectos do assunto relevantes para as perspectivas de condenação e o interesse público em um novo julgamento", afirmou a promotoria em comunicado.

Os promotores disseram que levaram em conta a idade e a saúde de Mokbel, bem como o tempo que ele já havia passado na prisão.

"Me sinto muito bem, e a vida continua", disse o veterano mafioso à imprensa australiana diante de um tribunal de Melbourne.

Além disso, afirmou que tinha muita vontade de viajar ao exterior, algo que disse ter sonhado enquanto estava na prisão. "Seria estupendo embarcar em um bonito avião", afirmou.

A violência relacionada ao grupo de Mokbel, conhecido como "The Company" ("A Companhia", em português), ceifou dezenas de vidas e, mais tarde, ficou imortalizada na popular série de televisão australiana "Underbelly".

