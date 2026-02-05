Desenho de um pé feito por Michelangelo é vendido por preço recorde nos EUA

O recém-descoberto desenho de um pé feito por Michelangelo foi vendido nesta quinta-feira (5) por US$ 27,2 milhões (R$ 143 milhões), em um leilão realizado nos Estados Unidos.

O valor da venda representa um recorde para uma obra do mestre do Renascimento.

O pequeno esboço, feito com a técnica sanguínea, que usa um pigmento de cor marrom-avermelhada, é um dos quase 50 estudos que Michelangelo fez para a Capela Sistina.

A casa de leilões Christie's de Nova York informou que o desenho foi vendido por quase 20 vezes o valor mínimo estimado, após uma disputa de 45 minutos. A identidade do comprador não foi revelada.

A Christie's identificou o esboço como original depois que o dono enviou uma foto solicitando uma estimativa para leilão. Um especialista determinou que o desenho retratava o pé direito da Sibila Líbia, no extremo mais oriental do teto da Capela Sistina.

“Era uma peça excepcional, com uma história maravilhosa”, disse Andrew Fletcher, diretor global do Departamento de Mestres Antigos da Christie’s.

O recorde anterior para uma obra de Michelangelo era de US$ 24,3 milhões (R$ 128 milhões), por um esboço que representava um homem nu com duas figuras atrás, vendido pela Christie’s em Paris.

Apenas cerca de 10 desenhos de Michelangelo estão em mãos privadas.

