Wall Street sob pressão por maus resultados das empresas de tecnologia

A Bolsa de Nova York fechou em forte queda nesta quinta-feira (5), arrastada pelo recuo do setor de tecnologia, que pesou sobre o mercado americano em plena temporada de divulgação de resultados empresariais.

O Dow Jones perdeu 1,20%, o índice Nasdaq, de forte peso tecnológico, recuou 1,59%, e o índice ampliado S&P 500 caiu 1,23%.

"Quando certos setores do mercado estão avaliados a esse nível, qualquer elemento que fique aquém da perfeição é decepcionante", disse à AFP Jack Ablin, da Cresset.

Nesse sentido, os resultados trimestrais mais recentes foram particularmente duros para os pesos pesados da tecnologia.

Nesta quinta-feira, a Alphabet, controladora do Google, e a fabricante de chips Qualcomm lideraram as perdas.

As ações da Alphabet caíram 0,60%, para 331,33 dólares, apesar de sua receita recorde e do crescimento de 30% do lucro líquido no quarto trimestre de 2025.

O papel da Qualcomm despencou 8,46%, para 136,30 dólares, apesar de resultados melhores do que o esperado.

"Será necessário algo significativo para romper essa 'febre' baixista", previu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, em declarações à AFP.

Nesta quinta-feira, a onda de vendas "coincidiu" com "preocupações sobre a deterioração do mercado de trabalho", acrescentou Jose Torres, da Interactive Brokers.

