Strasbourg elimina Monaco (3-1) e vai às quartas de final da Copa da França

Com dois gols do volante paraguaio Julio Enciso, o Strasbourg derrotou o Monaco por 3 a 1 em casa nesta quinta-feira (5) e se classificou para as quartas de final da Copa da França, fase em que enfrentará o Rennes.

Martial Godo abriu o placar para os anfitriões aos sete minutos, antes de Enciso balançar as redes duas vezes (55' e 61') e de Mika Biereth (58') descontar para os monegascos.

O time do Principado parecia estar entrando em uma sequência positiva após o empate em 0 a 0 na Liga dos Campeões com a Juventus e a vitória por 4 a 0 no Campeonato Francês contra o Rennes. Agora, sofre uma eliminação inesperada diante do Strasbourg que está em ascensão desde chegada de seu novo treinador, Gary O'Neil.

Muito longe da zona de classificação para a Champions na Ligue 1, o Monaco (10º) desperdiçou uma oportunidade de voltar à principal competição europeia na próxima temporada.

Além do confronto entre Strasbourg e Rennes, as quartas de final da Copa da França também terão Olympique de Marselha x Toulouse, Lyon x Lens e Lorient x Nice.

Os quatro jogos serão disputados no dia 4 de março.

