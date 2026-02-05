Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Strasbourg elimina Monaco (3-1) e vai às quartas de final da Copa da França

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 20:11

compartilhe

SIGA

Com dois gols do volante paraguaio Julio Enciso, o Strasbourg derrotou o Monaco por 3 a 1 em casa nesta quinta-feira (5) e se classificou para as quartas de final da Copa da França, fase em que enfrentará o Rennes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Martial Godo abriu o placar para os anfitriões aos sete minutos, antes de Enciso balançar as redes duas vezes (55' e 61') e de Mika Biereth (58') descontar para os monegascos.

O time do Principado parecia estar entrando em uma sequência positiva após o empate em 0 a 0 na Liga dos Campeões com a Juventus e a vitória por 4 a 0 no Campeonato Francês contra o Rennes. Agora, sofre uma eliminação inesperada diante do Strasbourg que está em ascensão desde chegada de seu novo treinador, Gary O'Neil.

Muito longe da zona de classificação para a Champions na Ligue 1, o Monaco (10º) desperdiçou uma oportunidade de voltar à principal competição europeia na próxima temporada.

Além do confronto entre Strasbourg e Rennes, as quartas de final da Copa da França também terão Olympique de Marselha x Toulouse, Lyon x Lens e Lorient x Nice.

Os quatro jogos serão disputados no dia 4 de março.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jus-rbo/hpa/ma/cb/am

Tópicos relacionados:

copa fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay