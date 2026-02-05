Atalanta bate Juventus (3-0) e avança à semifinal da Copa da Itália
A Atalanta garantiu com facilidade a classificação para a semifinal da Copa da Itália ao derrotar a Juventus por 3 a 0 nesta quinta-feira (5), em Bérgamo.
A 'Dea', sétima colocada na Série A, abriu o placar no primeiro tempo com um pênalti convertido por Gianlucca Scamacca (27'), após um toque de mão de Bremer dentro da área.
Com muita eficiência, a Atalanta ampliou a vantagem no minuto 77 com Kamaldeen Sulemana. Pouco depois, Mario Pasalic fez o terceiro gol com um chute rasteiro e cruzado (85').
A Inter de Milão se garantiu na semifinal na quarta-feira, ao vencer o Torino por 2 a 1 em casa.
Os dois últimos jogos das quartas de final vão acontecer na semana que vem, com o Napoli enfrentando o Como e o Bologna jogando contra a Lazio.
-- Jogos das quartas de final da Copa da Itália:
- Quarta-feira, 4 de fevereiro:
(+) Inter de Milão - Torino 2-1
- Quinta-feira, 5 de fevereiro:
(+) Atalanta - Juventus Turin 3-0
- Terça-feira, 10 de fevereiro:
Napoli - Como
- Quarta-feira, 11 de fevereiro:
Bologna - Lazio
(+): classificados para a semifinal.
