Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Atalanta bate Juventus (3-0) e avança à semifinal da Copa da Itália

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 19:47

compartilhe

SIGA

A Atalanta garantiu com facilidade a classificação para a semifinal da Copa da Itália ao derrotar a Juventus por 3 a 0 nesta quinta-feira (5), em Bérgamo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A 'Dea', sétima colocada na Série A, abriu o placar no primeiro tempo com um pênalti convertido por Gianlucca Scamacca (27'), após um toque de mão de Bremer dentro da área.

Com muita eficiência, a Atalanta ampliou a vantagem no minuto 77 com Kamaldeen Sulemana. Pouco depois, Mario Pasalic fez o terceiro gol com um chute rasteiro e cruzado (85').

A Inter de Milão se garantiu na semifinal na quarta-feira, ao vencer o Torino por 2 a 1 em casa.

Os dois últimos jogos das quartas de final vão acontecer na semana que vem, com o Napoli enfrentando o Como e o Bologna jogando contra a Lazio.

-- Jogos das quartas de final da Copa da Itália:

- Quarta-feira, 4 de fevereiro:

(+) Inter de Milão - Torino 2-1

- Quinta-feira, 5 de fevereiro:

(+) Atalanta - Juventus Turin 3-0

- Terça-feira, 10 de fevereiro:

Napoli - Como

- Quarta-feira, 11 de fevereiro:

Bologna - Lazio

(+): classificados para a semifinal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

et/hpa/cb/am

Tópicos relacionados:

coupe fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay