Atlético de Madrid goleia Betis (5-0) e vai à semifinal da Copa do Rei

05/02/2026 19:35

O Atlético de Madrid mostrou sua melhor versão nesta quinta-feira (5) para golear o Betis por 5 a 0 se se classificar para a semifinal da Copa do Rei, junto com Barcelona, Athletic Bilbao e Real Sociedad.

Depois dos recentes tropeços com Bodo Glint (derrota por 2 a 1 na Liga dos Campeões) e Levante (empate em 0 a 0 no Campeonato Espanhol), o Atlético impôs intensidade desde o início e foi para o intervalo com 3 a 0 no placar, graças aos gols de David Hancko (12'), Giuliano Simeone (30') e do estreante Ademola Lookman (37').

No segundo tempo, Antoine Griezmann (62') fez o quarto com passe de Lookman e o argentino Thiago Almada (83') fechou a goleada.

O Atlético de Madrid não conquista a Copa do Rei desde 2013, ano em que chegou à final pela última vez.

Atualmente em terceiro lugar no Espanhol, a dez pontos do líder Barcelona, a Copa é a oportunidade mais concreta para o time 'colchonero' conquistar um título na temporada.

O sorteio dos confrontos de semifinal será realizado nesta sexta-feira (6), na sede da Real Federação Espanhola de Futebol.

