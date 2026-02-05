Assine
Chama olímpica chega a Milão a um dia da abertura dos Jogos de Inverno

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 18:15

A chama olímpica dos Jogos de Inverno 2026 encerrou sua viagem de semanas pela Itália e chegou nesta quinta-feira (5) a Milão, na véspera da cerimônia de abertura do evento.

Depois de percorrer 12 mil quilômetros, a tocha era carregada pela bailarina Nicoletta Manni quando, sob aplausos das cerca de mil pessoas presentes, entrou na Praça do Duomo, após fazer um trajeto pela cidade nas horas anteriores.

A chama chegou com uma hora e 15 minutos de atraso, por volta das 20h45 (horário local, 16h45 em Brasília), e sob a fina chuva que já havia complicado o ensaio geral da cerimônia de abertura na quarta-feira, no estádio San Siro.

O atraso se deu "pelo entusiasmo e o número de pessoas presentes, o que tornou o percurso mais lento", disseram os organizadores à AFP.

Manifestantes pró-Palestina exibiram bandeiras a cerca de 30 metros dos portadores da tocha, depois que ativistas do Greenpeace protestaram na mesma praça algumas horas antes contra um dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos, a empresa italiana de energia Eni.

A chama continuará sua jornada pelas ruas de Milão na sexta-feira, passando pelo Castelo Sforzesco e pelo estádio San Siro, antes de acender a pira à noite sob o Arco da Paz, um dos monumentos da cidade.

Nesta "versão estendida" dos Jogos Olímpicos de Inverno, com sete instalações espalhadas por uma vasta área no norte da Itália, haverá uma segunda pira olímpica no centro de Cortina d'Ampezzo, a 400 quilômetros de Milão.

