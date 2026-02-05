Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Argentina assina acordo de comércio e investimento com os EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 17:29

compartilhe

SIGA

A Argentina assinou um acordo de comércio e investimento com os Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (5) o chanceler do país sul-americano, Pablo Quirno, que não deu detalhes sobre o conteúdo do documento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os dois países haviam anunciado em novembro um acordo-quadro para que a Argentina abrisse seu mercado a produtos americanos em troca de um corte de tarifas sobre algumas de suas exportações.

"Acabamos de sair da assinatura do Acordo de Comércio e Investimento Recíproco entre Argentina e Estados Unidos", publicou no X Quirno, que agradeceu às autoridades americanas por construírem juntos "esse grande acordo". "A Argentina será próspera."

O presidente argentino, Javier Milei, compartilhou a publicação na mesma plataforma. Ele mantém uma aliança forte com os Estados Unidos de Donald Trump, e recebeu de Washington, em outubro, uma ajuda financeira de US$ 20 bilhões (R$ 105 bilhões), em meio à crise política e cambial que antecedeu as eleições legislativas, vencidas por seu partido.

Os dois países assinaram ontem um acordo-quadro para o fornecimento de minerais críticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tev/lm/cjc/lb/am

Tópicos relacionados:

argentina comercio diplomacia eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay