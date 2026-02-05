Argentina assina acordo de comércio e investimento com os EUA

A Argentina assinou um acordo de comércio e investimento com os Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (5) o chanceler do país sul-americano, Pablo Quirno, que não deu detalhes sobre o conteúdo do documento.

Os dois países haviam anunciado em novembro um acordo-quadro para que a Argentina abrisse seu mercado a produtos americanos em troca de um corte de tarifas sobre algumas de suas exportações.

"Acabamos de sair da assinatura do Acordo de Comércio e Investimento Recíproco entre Argentina e Estados Unidos", publicou no X Quirno, que agradeceu às autoridades americanas por construírem juntos "esse grande acordo". "A Argentina será próspera."

O presidente argentino, Javier Milei, compartilhou a publicação na mesma plataforma. Ele mantém uma aliança forte com os Estados Unidos de Donald Trump, e recebeu de Washington, em outubro, uma ajuda financeira de US$ 20 bilhões (R$ 105 bilhões), em meio à crise política e cambial que antecedeu as eleições legislativas, vencidas por seu partido.

Os dois países assinaram ontem um acordo-quadro para o fornecimento de minerais críticos.

